Челси – Манчестер Сити: где смотреть и ставки букмекеров на матч команды Мудрика против чемпиона АПЛ

Центральный поединок 12-го тура чемпионата Англии состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В воскресенье, 12 ноября, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сразится с "Манчестер Сити" в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Команды сыграют на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Перед началом 12-го тура "синие" с 15 очками занимают десятое место в АПЛ. В предыдущем матче команда Мудрика разгромила "Тоттенхэм" (4:1).

"Манчестер Сити" (27 баллов) лидирует в чемпионате Англии, опережая на одно очко "Тоттенхэм", а также на три пункта – "Ливерпуль" и "Арсенал". В прошлом туре команда Хосепа Гвардиолы уничтожила "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного (6:1).

Где смотреть матч Челси – Манчестер Сити

На территории Украины матч 12-го тура АПЛ между "Челси" и "Манчестер Сити" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, доступный в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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Также поединок "Челси" – "Манчестер Сити" можно посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Манчестер Сити

Очевидным фаворитом грядущего поединка является "Манчестер Сити". На победу действующего чемпиона Англии можно поставить с коэффициентом 1,79. Ничья – 3,90. Выигрыш подопечных Маурисио Почеттино – 5,30.

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