"Челси", Мбаппе и дважды Левандовски: все победители престижной премии Globe Soccer Awards

"Челси", Мбаппе и дважды Левандовски: все победители престижной премии Globe Soccer Awards

Церемония вручения премии состоялась в понедельник в Дубае.

В понедельник, 27 декабря, в ОАЭ прошла официальная церемония награждения Globe Soccer Awards-2021 и стали известны все победители в разных номинациях.

Лучшим вратарем года стал страж ворот ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Лучший мужской клуб 2021 года – лондонский "Челси".

Лучшая футбольная академия Африки – ВЭД ФК.

Награду за инновации получила итальянская Серия А, поскольку первыми была введена система VAR.

Лучший женский клуб – каталонская "Барселона".

Лучший спортивный директор – Чики Бегиристейн ("Манчестер Сити").

Лучший футбольный агент – Федерико Пасторелло (P&P Sport Management).

Лучшая национальная команда 2021 года – сборная Италии.

Лучший бомбардир всех времен – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед).

Лучший тренер года – Роберто Манчини (Италия).

Лучший футболист всех времен – Роналдиньо.

Лучший бомбардир 2021 года – Роберт Левандовски ("Бавария").

Лучший игрок в мужском футболе 2021 – Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Лучший игрок 2021 года среди пользователей TikTok – Роберт Левандовски ("Бавария").

Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в разных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.

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