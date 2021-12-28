"Челси", Мбаппе и дважды Левандовски: все победители престижной премии Globe Soccer Awards

Церемония вручения премии состоялась в понедельник в Дубае.
В понедельник, 27 декабря, в ОАЭ прошла официальная церемония награждения Globe Soccer Awards-2021 и стали известны все победители в разных номинациях.
Лучшим вратарем года стал страж ворот ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.
Лучший мужской клуб 2021 года – лондонский "Челси".
Лучшая футбольная академия Африки – ВЭД ФК.
Награду за инновации получила итальянская Серия А, поскольку первыми была введена система VAR.
Лучший женский клуб – каталонская "Барселона".
Лучший спортивный директор – Чики Бегиристейн ("Манчестер Сити").
Лучший футбольный агент – Федерико Пасторелло (P&P Sport Management).
Лучшая национальная команда 2021 года – сборная Италии.
Лучший бомбардир всех времен – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед).
Лучший тренер года – Роберто Манчини (Италия).
Лучший футболист всех времен – Роналдиньо.
Лучший бомбардир 2021 года – Роберт Левандовски ("Бавария").
Лучший игрок в мужском футболе 2021 – Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Лучший игрок 2021 года среди пользователей TikTok – Роберт Левандовски ("Бавария").
Премия Globe Soccer Awards организуется Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов, победители в разных номинациях определяются путем голосования болельщиков и жюри из футбольных тренеров и менеджеров.
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