"Челси" назначил нового главного тренера

Хаби Алонсо / © Associated Press

Реклама

Лондонский "Челси" объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Об этом сообщается на официальном сайте "синих".

44-летний испанский специалист начнет работать с лондонцами с июля 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан на четыре сезона — до лета 2030-го.

Реклама

Отметим, что в апреле "Челси" уволил Лиама Россеньора с поста главного тренера после пяти подряд поражений в АПЛ.

До конца сезона обязанности главного тренера "синих" доверили выполнять Калуму Макфарлейну, который был ассистентом Росеньора.

Предыдущим местом работы Алонсо был мадридский "Реал", откуда его уволили в январе. Хаби возглавил "сливочных" в мае 2025 года, покинув леверкузенский "Байер". У руля "Королевского клуба" он провел 32 матча, в которых одержал 24 победы.

За два тура до конца "Челси" занимает 9-е место в АПЛ. Накануне лондонцы проиграли "Манчестер Сити" в финале Кубка Англии.

Реклама

Напомним, в составе "Челси" выступает украинский вингер Михаил Мудрик, которого дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга.

Из-за этого Мудрик подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Футбольной ассоциации Англии, пытаясь обжаловать ее решение.

Новости партнеров