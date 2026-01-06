Лиам Росеньор / © Associated Press

Английский "Челси" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал 41-летний Лиам Росеньор.

Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Английский специалист, который до этого момента возглавлял французский "Страсбург", подписал с "синими" контракт сроком до 2032 года.

На посту наставника "Челси" он сменил итальянца Энцо Мареску, который был уволен 1 января 2026 года.

"Лиам продемонстрировал, что умеет строить команды с четким стилем игры, устанавливая самые высокие стандарты для игроков как на поле, так и вне его. Хотя основное внимание и дальше будет уделяться развитию игроков, ожидания и амбиции клуба остаются высокими.

Лиам обладает способностью быстро раскрыть потенциал этого состава и присоединяется к нам с ответственностью и поддержкой, чтобы обеспечить постоянную конкурентоспособность "Челси" на самом высоком уровне во всех турнирах в этом сезоне и в последующие годы", – говорится в заявлении лондонского клуба.

Росеньор возглавлял "Страсбург" с июня 2024 года и уже в своем первом сезоне впервые за 19 лет вывел французский клуб в еврокубки.

Прошлый сезон "Страсбург" завершил на седьмой позиции в чемпионате Франции. В текущей кампании команда также идет на седьмой строчке и заняла первое место по итогам основного этапа Лиги конференций.

Лиам уже имеет тренерский опыт в Англии, ведь раньше работал в низших дивизионах с "Халл Сити" и "Дерби Каунти".

В настоящее время "Челси" занимает пятое место в АПЛ, имея 31 очко после 20 туров.

В первом матче под руководством Росеньора "пенсионеры" в среду, 7 января, на выезде сыграют с "Фулхэмом" в рамках 21-го тура АПЛ.

Ранее сообщалось, что другой гранд АПЛ – "Манчестер Юнайтед" – уволил главного тренера Рубена Аморима.