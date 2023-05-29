"Челси" объявил о назначении нового главного тренера – кто будет работать с Мудриком

Лондонский "Челси" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал 51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Об этом сообщается на официальном сайте "пенсионеров".

Стороны подписали контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

У руля лондонского клуба Почеттино заменил Фрэнка Лэмпарда, который с апреля работал временным главным тренером команды после увольнения Грэма Поттера.

Почеттино находился без клуба после ухода из ПСЖ весной 2022 года. Ранее аргентинец также возглавлял "Эспаньол", "Саутгемптон" и "Тоттенхэм". Вместе со "шпорами" он выходил в финал Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Отметим, что за "Челси" выступает украинский вингер Михаил Мудрик. В этом сезоне украинец провел 17 матчей за "пенсионеров" во всех турнирах, отличившись 2 ассистами.

Лондонцы завершили сезон-2022/23 на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. "Синие" установили новый клубный антирекорд по наименьшему количеству очков и наихудшей разнице мячей в одном сезоне АПЛ.

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