"Челси" объявил о назначении нового главного тренера: с кем будет работать Мудрик

Энцо Мареска стал новым главным тренером лондонского "Челси", за который выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Как сообщает официальный сайт "синих", контракт итальянского специалиста рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на сезон.

Мареска начнет работу в "Челси" 1 июля. Ранее сообщалось, что лондонский клуб выплатит "Лестеру" денежную компенсацию за 44-летнего наставника, чей контракт с "лисами" должен был действовать до июня 2026 года.

На посту главного тренера "синих" Мареска заменил аргентинца Маурисио Почеттино, с которым клуб распрощался после окончания сезона-2023/24. Решение о досрочном расторжении контракта было принято по взаимному согласию.

Мареска начал тренерскую карьеру в 2017 году. Летом 2023-го он возглавил "Лестер", выиграл Чемпионшип и вывел клуб в АПЛ. Перед этим Энцо работал ассистентом в штабе Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Напомним, "Челси" завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице АПЛ и в следующем сезоне примет участие в Лиге конференций.

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