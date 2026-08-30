"Челси" объявил о подписании одного из лучших вратарей мира

Эмилиано Мартинес / © Associated Press

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Лондонский "Челси" оформил трансфер вратаря "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Об этом сообщается на официальном сайте "синих".

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33-летний аргентинец подписал с лондонским клубом контракт сроком на три года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо писал, что за сумма трансфера составит 7,5 миллиона фунтов (8,76 миллиона евро).

Мартинес выступал за "Астон Виллу" с сентября 2020 года. В общей сложности он провел за бирмингемцев 256 матчей во всех турнирах, в которых 78 раз отыграл "на ноль".

Вместе с "Астон Виллой" голкипер в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы.

В 2022 и 2024 годах Мартинес дважды становился лауреатом награды The Best от ФИФА как лучший вратарь мира. Он является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

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Ранее сообщалось, что Манчестер Сити оформил трансфер таланта за 100 миллионов евро.

Также мы рассказывали, что "Тоттенхэм" купил у "Манчестер Сити" игрока за почти 100 миллионов евро.

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