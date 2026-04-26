"Челси" обыграл "Лидс" и вышел в финал Кубка Англии
В матче за трофей лондонцы сразятся с "Манчестер Сити".
"Челси" стал вторым финалистом Кубка Англии сезона-2025/26.
В полуфинале "синие" обыграли "Лидс". Матч на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:0.
Победителя встречи определил точный удар аргентинца Энцо Фернандеса на 23-й минуте.
Для "Челси" это был первый матч после увольнения Лиама Росеньора с поста главного тренера. До конца сезона обязанности главного тренера команды будет исполнять Калум Макфарлейн, который был ассистентом Росеньора.
Обзор матча "Челси" — "Лидс"
Будет добавлен в скором времени.
В финале Кубка Англии лондонцы сыграют с "Манчестер Сити", который в первом полуфинальном матче одержал волевую победу над "Саутгемптоном" (2:1).
Финальный матч Кубка Англии состоится 16 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее сообщалось, что "Арсенал" одолел "Ньюкасл" и вернул себе лидерство в АПЛ.