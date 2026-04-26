Проспорт
"Челси" обыграл "Лидс" и вышел в финал Кубка Англии

В матче за трофей лондонцы сразятся с "Манчестер Сити".

Максим Приходько
"Челси" / © Associated Press

"Челси" стал вторым финалистом Кубка Англии сезона-2025/26.

В полуфинале "синие" обыграли "Лидс". Матч на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:0.

Победителя встречи определил точный удар аргентинца Энцо Фернандеса на 23-й минуте.

Для "Челси" это был первый матч после увольнения Лиама Росеньора с поста главного тренера. До конца сезона обязанности главного тренера команды будет исполнять Калум Макфарлейн, который был ассистентом Росеньора.

В финале Кубка Англии лондонцы сыграют с "Манчестер Сити", который в первом полуфинальном матче одержал волевую победу над "Саутгемптоном" (2:1).

Финальный матч Кубка Англии состоится 16 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

