"Челси" одержал разгромную победу и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Эсперанс" – "Челси" / © Associated Press

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Английский "Челси" разгромил тунисский "Эсперанс" в матче заключительного третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счетом 3:0 .

Лондонцы дважды поразили ворота соперника в компенсированное к первому тайму время – голами отличились Тосин Адарабиойо и Лиам Дилеп.

Во втором тайме подопечные Энцо Марески довели дело до разгрома – окончательный счет игры на 90+7-й минуте установил Тайрик Джордж.

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Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Эсперанс" – "Челси"

Благодаря этой победе "Челси" (6 очков) занял второе место в группе D и вышел в 1/8 финала, где сыграет с португальской "Бенфикой" украинского голкипера Анатолия Трубина, которая стала победителем квартета C.

На первой строчке в группе D финишировал бразильский "Фламенго" (7 баллов), который в 1/8 финала сразится с немецкой "Баварией".

"Эсперанс" (3 пункта) и американский "Лос-Анджелес" (1 балл), который в последнем туре сыграл вничью с "Фламенго" (1:1), завершили свои выступления на турнире.

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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.