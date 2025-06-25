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"Челси" одержал разгромную победу и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
В 1/8 финала соперником лондонцев станет "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина.
Английский "Челси" разгромил тунисский "Эсперанс" в матче заключительного третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счетом 3:0.
Лондонцы дважды поразили ворота соперника в компенсированное к первому тайму время – голами отличились Тосин Адарабиойо и Лиам Дилеп.
Во втором тайме подопечные Энцо Марески довели дело до разгрома – окончательный счет игры на 90+7-й минуте установил Тайрик Джордж.
Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Обзор матча "Эсперанс" – "Челси"
Благодаря этой победе "Челси" (6 очков) занял второе место в группе D и вышел в 1/8 финала, где сыграет с португальской "Бенфикой" украинского голкипера Анатолия Трубина, которая стала победителем квартета C.
На первой строчке в группе D финишировал бразильский "Фламенго" (7 баллов), который в 1/8 финала сразится с немецкой "Баварией".
"Эсперанс" (3 пункта) и американский "Лос-Анджелес" (1 балл), который в последнем туре сыграл вничью с "Фламенго" (1:1), завершили свои выступления на турнире.
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Ранее сообщалось, кто уже вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира-2025.