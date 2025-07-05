- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 1 мин
"Челси" одолел "Палмейрас" и пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)
За путевку в финал лондонцы посоревнуются с бразильским "Флуминенсе".
Английский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в городе Филадельфия завершился со счетом 1:2.
Лондонский клуб открыл счет на 16-й минуте встречи усилиями Коула Палмера.
После перерыва бразильская команда отыгралась – на 53-й минуте голом отличился Эстеван Виллиан.
Но подопечные Энцо Марески сумели вырвать победу – на 83-й минуте случился автогол вратаря "Палмейраса" Вевертона.
Обзор матча "Палмейрас" – "Челси"
В полуфинале "Челси" сыграет против бразильского "Флуминенсе", который в четвертьфинале оказался сильнее саудовского "Аль-Хиляля" (2:1).
Другую пару полуфиналистов турнира составят победители матчей ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) и "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания), которые состоятся в субботу, 5 июля.
На нашем сайте можно просмотреть полное расписание и результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.
Также мы рассказывали, где смотреть трансляции матчей Клубного чемпионата мира-2025.
Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.