"Челси" одолел "Палмейрас" и пробился в полуфинал Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Палмейрас" – "Челси" / © Associated Press

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Английский "Челси" обыграл бразильский "Палмейрас" в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в городе Филадельфия завершился со счетом 1:2 .

Лондонский клуб открыл счет на 16-й минуте встречи усилиями Коула Палмера.

После перерыва бразильская команда отыгралась – на 53-й минуте голом отличился Эстеван Виллиан.

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Но подопечные Энцо Марески сумели вырвать победу – на 83-й минуте случился автогол вратаря "Палмейраса" Вевертона.

Обзор матча "Палмейрас" – "Челси"

В полуфинале "Челси" сыграет против бразильского "Флуминенсе", который в четвертьфинале оказался сильнее саудовского "Аль-Хиляля" (2:1).

Другую пару полуфиналистов турнира составят победители матчей ПСЖ (Франция) – "Бавария" (Германия) и "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Реал" Мадрид (Испания), которые состоятся в субботу, 5 июля.

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Напомним, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.