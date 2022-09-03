"Челси" оформил камбэк против бывшего клуба Ярмоленко, "Тоттенхэм" вплотную приблизился к лидеру АПЛ

В матчах шестого тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" на своем поле встречался с "Вест Хэмом", а "Тоттенхэм" принимал "Фулхэм".

Оба лондонских дерби завершились победами фаворитов - "Челси" и "Тоттенхэма" - с одинаковым счетом 2:1 .

"Синие" уступали в игре против "Вест Хэма" - Майкл Антонио вывел "молотобойцев" вперед на 62-й минуте поединка. Впрочем, команда Томаса Тухеля нашла силы, чтобы совершить камбэк. Голы Бена Чилуэлла и Кая Хаверца на 76-й и 88-й минутах соответственно позволили "пенсионерам" вырвать победу.

"Челси" поднялся на 5-ю позицию с 10 очками в своем активе. "Вест Хэм" с 4 баллами находится на 17-м месте.

В седьмом туре АПЛ "синие" 10 сентября на выезде сыграют против "Фулхэма", "молотобойцы" на следующий день будут принимать "Ньюкасл".

В другом матче "Тоттенхэм" на 40-й минуте повел в счете после гола Пьера Хейберга. На 75-й минуте Харри Кейн забил второй мяч "шпор" в этой встрече. "Фулхэм" ответил на 83-й минуте усилиями Александра Митровича, но избежать поражения "дачникам" в итоге не удалось.

"Тоттенхэм" с 14 очками вышел на 2-ю строчку в турнирной таблице и вплотную приблизился к лидеру АПЛ - лондонскому "Арсеналу" (15 баллов). "Фулхэм" с 8 пунктами расположился на 10-й строчке.

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