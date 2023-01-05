"Челси" оформил второй зимний трансфер, подписав талантливого француза

Лондонский "Челси" объявил о трансфере защитника "Монако" Бенуа Бадьяшиля.

Контракт "синих" с 21-летним французом подписан на 7,5 года – до лета 2030-го.

Ранее сообщалось, что за переход центрального защитника лондонский клуб заплатит "монегаскам" 38 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Бадьяшиля 16 матчей и 2 гола за "Монако" во всех турнирах.

У него есть опыт выступлений в составе молодежной сборной Франции. Также Бенуа уже успел провести 2 поединка за главную сборную "Ле Блэ", за которую дебютировал в прошлом году.

Бадьашиль стал вторым новичком лондонцев во время зимнего трансферного окна. Ранее "пенсионеры" подписали нападающего норвежского "Мольде" Давида Датро Фофана.

Напомним, "Челси" также планирует побороться за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. "Синие" готовы перебить предложение "Арсенала" касательно украинца.

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