"Челси" отстранил самого дорогого футболиста в истории клуба: за что его наказали

Энцо Фернандес / © Associated Press

Лондонский "Челси" отстранил на два матча аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса из-за его высказываний в СМИ.

На фоне слухов о возможном трансфере 25-летнего аргентинца в "Реал" он в интервью рассказал, что "хотел бы жить в Мадриде".

В ответ на комментарий "Челси" отстранил Фернандеса, который имеет с клубом контракт до 2032 года, на два следующих матча во внутренних соревнованиях. Энцо пропустит домашнюю игру с "Порт Уэйлом" в Кубке Англии и поединок АПЛ против "Манчестер Сити".

"Досадно, что Энцо говорил таким образом. Я не имею ничего плохого сказать о нем, но он пересек границу, касающуюся нашей культуры и того, что мы пытаемся построить.

Я имею к Энцо большое уважение как к человеку и игроку. Он разочарован, потому что хочет, чтобы мы были успешными. Дверь для него не закрыта. Это санкция. Должны защитить культуру — в этом плане он пересек границу", — отметил главный тренер "синих" Лиам Росеньор.

Отметим, что Фернандес является самым дорогим футболистом в истории "Челси". В январе 2023 года лондонцы заплатили за его переход из "Бенфики" 121 миллион евро.

За три года в клубе Энцо стал вице-капитаном "синих", выиграл с командой Клубный чемпионат мира и Лигу конференций.

Хавьер Пасторе, агент Фернандеса, уже заявил, что считает санкции клуба против своего клиента "совершенно нечестными".

"Я получил сообщение от клуба, когда Энцо летел назад в Лондон. Они сказали, что хотят поговорить о его комментариях и прислали ссылку на его слова. Я ответил, что в этом нет проблемы: я тоже видел комментарии, смотрел его интервью — и ни в один момент он не демонстрировал недостаток уважения к клубу, своим партнерам, фанатам или кому-то еще", — сказал Пасторе в комментарии The Athletic.

"Мы начали обсуждать новый контракт где-то в декабре-январе, но не могли договориться. Хотя контракт Энцо рассчитан еще на шесть лет, мы решили его не продлевать, потому что условия не подходили ни нам, ни игроку. Учитывая то, на что сегодня способен Энцо, он заслуживает значительно больше, чем сейчас зарабатывает.

Наш план после чемпионата мира — встретиться с "Челси" снова. Если сделки не будет, мы рассмотрим другие варианты— отметил Пасторе.

С начала 2023 года Фернандес сыграл 161 матч за "Челси", забил 28 голов и отдал 29 результативных передач.

В составе сборной Аргентины полузащитник является действующим чемпионом мира и победителем Кубка Америки. На его счету 40 матчей за "альбиселесте", в которых он забил шесть голов.