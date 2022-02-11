Челси - Палмейрас: где смотреть и ставки букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

Челси - Палмейрас: где смотреть и ставки букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

Английский и бразильский клубы поборются за звание лучшей команды планеты.

В субботу, 12 февраля, английский "Челси" и бразильский "Палмейрас" сойдутся в финале Клубного чемпионата мира-2022, который проходит Абу-Даби (ОАЭ).

Обладатель трофея определится на арене "Мохаммед бин Зайед Стэдиум". Начало поединка - в 18:30 по киевскому времени.

Отметим, что в полуфинале лондонцы обыграли саудовский "Аль-Хиляль" (1:0), а их соперники по финалу разобрались с египетским "Аль-Ахли" (2:0).

Где смотреть матч Челси - Палмейрас

На территории Украины игру в прямой трансляции можно посмотреть на официальном канале ФИФА в YouTube.

Прогнозы букмекеров на матч Челси - Палмейрас

Фаворитом финального поединка КЧМ-2022 является команда Томаса Тухеля. На победу "синих" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,63. Ничья - 3,90. Успех бразильского клуба - 5,90.

На то, что европейский клуб завоюет трофей, принимаются ставки с коэффициентом 1,28. Итоговый триумф представителя Южной Америки оценен коэффициентом 3,65.

"Челси" - действующий победитель Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "аристократы" в финале ЛЧ обыграли "Манчестер Сити" (1:0), завоевав право выступить на Клубном чемпионате мира.

"Палмейрас" - действующий обладатель Кубка Либертадорес. Осенью 2021 года "зелено-белые" выиграли этот турнир второй раз подряд, одолев в финале "Фламенго" (2:1).

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