"Челси" победил команду Забарного и прервал ужасную серию неудач – Мудрика наказали за симуляцию (видео)

"Челси" Михаила Мудрика на выезде обыграл "Борнмут" другого украинца Ильи Забарного в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:3 .

"Синие" вышли вперед на 9-й минуте усилиями Конора Галлахера. Однако еще до окончания первого тайма хозяева восстановили паритет – Матиас Винья сравнял счет на 21-й минуте.

Во втором тайме лондонский клуб смог вырвать победу. На 82-й минуте Бенуа Бадьяшиль вернул "пенсионерам" преимущество в счете, а четыре минуты спустя Жоау Фелиш установил окончательный счет в игре.

Отметим, что Мудрик вышел в стартовом составе своей команды и был заменен на 63-й минуте. В первом тайме Михаил заработал желтую карточку за симуляцию в штрафной площадке соперника. А вот Забарный провел игру на скамейке для запасных.

Обзор матча

Эта победа стала для "Челси" первой с тех пор, как Фрэнк Лэмпард стал временным главным тренером команды после увольнения Грэма Поттера. Лондонцы выиграли впервые за 10 матчей во всех турнирах.

После этого матча "Челси" (42 очка) вышел на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Борнмут" (39 баллов) находится на 14-й позиции.

В следующем туре Мудрик и Ко 13 мая примут "Ноттингем", а команде Забарного в тот же день на выезде будет противостоять "Кристал Пэлас".

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