"Челси" победил в лондонском дерби и прервал четырехматчевую серию без побед в АПЛ

"Синие" обыграли соперников из "Тоттенгема".
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги "Челси" на домашнем поле обыграл "Тоттенхэм" — 2:0.
Счет матча на 47-й минуте классным дальним ударом открыл Хаким Зийех. Через несколько минут Тиаго Силва удвоил преимущество "синих", заперев подачу Мейсона Маунта со штрафного.
- Команда Томаса Тухеля прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. "Челси" остается на третьем месте, но сократил отставание от "Манчестер" Сити до 10 очков.
- "Тоттенхэм" потерпел первое поражение в Премьер-лиге под руководством Антонио Конте. "Шпоры" находятся на седьмой позиции, но имеют два матча в запасе.
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