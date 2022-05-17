"Челси" под угрозой: Абрамович до сих пор не гарантировал, что деньги с продажи клуба будут направлены жертвам войны в Украине

"Челси" под угрозой: Абрамович до сих пор не гарантировал, что деньги с продажи клуба будут направлены жертвам войны в Украине

Продажа английского клуба "Челси" американцу Тодду Бёли может сорваться из-за затягивания процесса нынешним владельцем – российским олигархом Романом Абрамовичем.

Путинский олигарх, попавший под санкции Великобритании, чтобы продать "Челси", должен гарантировать, что не получит от сделки ни копейки.

Как сообщает Sky Sports, этого до сих пор не произошло, поэтому у британских министров есть сомнения, что клуб получит необходимую лицензию в дедлайн – конец мая.

Отмечается, что если Челси вовремя не получит необходимую лицензию и не сменит владельца, клуб может быть дисквалифицирован со всех турниров на следующий сезон.

Ранее Абрамович заверял, что готов покрыть кредит клуба (1,5 млрд фунтов), а чистый доход (2,5 млрд фунтов) направить в фонд для помощи жертвам войны в Украине.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил РФ и Белоруссию к участию в тендере на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.

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