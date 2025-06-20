"Челси" потерпел неожиданное поражение на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Фламенго" – "Челси" / © Associated Press

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"Челси" проиграл "Фламенго" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии завершился со счетом 3:1 в пользу бразильского клуба.

Первый тайм выиграл лондонский клуб. На 13-й минуте счет в игре открыл Педру Нету.

Однако после перерыва бразильской команде удалось переломить ход встречи. На 62-й минуте счет сравнял Бруно Энрике, а уже на 65-й минуте Данилу вывел "Фламенго" вперед.

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На 68-й минуте английский клуб остался в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол заработал Николас Джексон.

Коллектив из Южной Америки воспользовался численным преимуществом и увеличил свой гандикап в счете – на 83-й минуте отличился Ян Уоллес.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста .

Обзор матча "Фламенго" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

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В другом матче 2-го тура группы D встретятся американский "Лос-Анджелес" и "Эсперанс" из Туниса (21 июня, начало – 01:00 по киевскому времени).

В первом туре "Челси" победил "Лос-Анджелес" (2:0), а "Фламенго" обыграл "Эсперанс" (2:0).

В заключительном туре 25 июня "Челси" сразится с "Эсперансом", а "Фламенго" померяется силами с "Лос-Анджелесом".

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