"Челси" потерпел разгромное фиаско в АПЛ – лондонцы пострадали от команды экс-тренера "Шахтера"

"Челси" неожиданно проиграл "Брайтону" в гостевом матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) - 4:1 .

Подопечные Грэма Поттера провалили первый тайм поединка с его бывшей командой. На перерыв "чайки" ушли с преимуществом в три мяча. На 5-й минуте счет открыл Леандро Троссард, а затем автоголами отличились игроки лондонского клуба – Рубен Лофтус-Чик и Трево Чалоба.

На старте второй половины встречи Кай Хаверц подарил "Челси" надежду на камбэк, размочив ворота "Брайтона".

Однако команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби уверенно довела дело до победы. Точку в матче в компенсированное время поставил хавбек хозяев Паскаль Гросс, забив четвертый гол в ворота лондонцев. Это первая победа Де Дзерби в АПЛ.

Добавим, что в параллельном матче "Тоттенхэм" на выезде одолел "Борнмут" - 2:3 , причем победный гол "шпоры" забили на последних секундах игры. Его автором стал Родриго Бентанкур.

Потерпев неожиданное поражение, "Челси" с 21 баллом остался на пятой строчке в АПЛ. "Брайтон" с 18 очками поднялся на седьмую позицию. В следующем туре "пенсионеры" сыграют с "Арсеналом", а "чайки" встретятся с "Вулверхэмптоном".

"Тоттенхэм" благодаря победе с 26 очками закрепился на третьем месте в чемпионате. "Борнмут" имеет 13 зачетных пунктов и идет 14-м. В следующем туре "шпоры" сразятся с "Ливерпулем", а "вишни" померятся силами с "Лидсом".

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