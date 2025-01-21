"Челси" прервал длительную безвыигрышную серию и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)

"Синие" на своем поле разобрались с "Вулверхэмптоном".

"Челси" дома обыграл "Вулверхэмптон" в заключительном матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

Хозяева открыли счет на 24-й минуте встречи – отличился Тосин Адарабиойо. Перед перерывом "волки" восстановили паритет в игре благодаря голу Мэтта Доэрти на 45+5-й минуте.

Во втором тайме команда Энцо Марески была сильнее своего соперника. На 60-й минуте "синих" снова вывел вперед Марк Кукурелья, а спустя еще пять минут преимущество лондонского клуба увеличил Нони Мадуэке.

Отметим, что украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг, продолжает быть временно отстранен от футбола.

Обзор матча "Челси" – "Вулверхэмптон"

Таким образом, "Челси" прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ и с 40 очками вышел на четвертое место турнирной таблицы. "Вулверхэмптон" (16 баллов) располагается совсем рядом с зоной вылета – на 17-й строчке.

В следующем туре "синие" на выезде будут противостоять "Манчестер Сити", а "волки" примут "Арсенал". Оба матча состоятся 25 января.

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