"Челси" прервал серию поражений, "Мачестер Юнайтед" уничтожил аутсайдера АПЛ

Во вторник, 28 декабря, в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги ( АПЛ ) сезона-2022/23 лондонский "Челси" победил "Борнмут" — 2:0 .

Счет матча открыл на 16-й минуте Кай Гаверц, замкнув пас Рахима Стерлинга. Уже через восемь минут Гаверц ассистировал Мейсону Маунту.

Во втором тайме "Борнмут" безуспешно пытался прорвать оборону соперника.

Другой матч дня между "Манчестер Юнайтед" и "Ноттингем Форест" завершился разгромной победой "манкунианцев" — 3:0 .

На 19-й минуте Маркус Рашфорд отозвался на пас Кристиана Эриксена и оторвал счет поединка. Через три минуты с передачи Рашфорда отличился Антони Марсьяль, точно пробив с линии штрафной. В конце тайма гости чуть не вернули интригу к матчу, однако взятие ворот Вилли Боли отменили из-за офсайда.

В конце матча "манкунианцы" смогли забить еще раз — отличился эксгравец "Шахтера" Фред.

"Челси" прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на восьмое место турнирной таблицы АПЛ (24 очка). "Борнмут" остается на 14-й строчке, имея 16 очков.

"Манчестер Юнайтед" набрал 29 очков и занимает пятое место в чемпионате. "Ноттингем Форест" идет на предпоследней позиции АПЛ с 13-ю очками.

В следующем туре "Челси" сыграет на выезде с "Ноттингем Форест" 1 января. "Манчестер Юнайтед" 31 декабря сыграет с "Вулверхэмптоном". "Борнмут" в этот же день примет "Кристалл Пелес".

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