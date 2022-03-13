"Челси" продолжает страдать: один из основных спонсоров приостанавливает сотрудничество с клубом Абрамовича

"Челси" продолжает страдать: один из основных спонсоров приостанавливает сотрудничество с клубом Абрамовича

Лондонский клуб получал 12 миллионов евро в год от сделки с компанией.

Автомобильная компания Hyundai, являющаяся спонсором футбольного клуба "Челси", приостанавливает сотрудничество с "синими".

Hyundai поддерживает спорт и видит в нем силу добра. Мы гордимся, что благодаря сотрудничеству с Челси поддерживаем игроков, болельщиков и футбол.

Но в нынешних обстоятельствах мы решили, что необходимо приостановить нашу маркетинговую и коммуникационную деятельность с клубом к дальнейшему сообщению», — говорится в заявлении компании Goal.com.

Сотрудничество с южнокорейской компанией приносит "Челси" около 12 миллионов евро в год. Логотип Hyundai находится на рукаве формы "синих".

Английская премьер-лига отстранила российского олигарха Абрамовича от управления лондонским клубом.

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