Челси — ПСЖ: где и когда смотреть ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Челси"

Во вторник, 17 марта, английский "Челси" примет французский ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Париже и завершилась разгромной победой (5:2) французского клуба, в составе которого выступает украинский защитник Илья Забарный.

Где смотреть матч Челси — ПСЖ

В Украине поединок "Челси" — ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия). В первой игре стамбульский клуб дома победил со счетом 1:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.