Челси — ПСЖ: прогноз букмекеров на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ — "Челси" / © Associated Press

Во вторник, 17 марта, английский "Челси" примет французский ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 11 марта в Париже и завершилась разгромной победой (5:2) французского клуба, в составе которого выступает украинский защитник Илья Забарный.

Прогноз букмекеров на матч Челси — ПСЖ

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча клуб АПЛ. На победу "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,08. Ничья — 4,25. Выигрыш ПСЖ — 2,90.

В то же время, в двухматчевой дуэли аналитики без колебаний отдают предпочтение подопечным Луиса Энрике. На выход парижан в четвертьфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,04. Проход лондонцев в следующую стадию — 9,00.

Победитель этой пары в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Галатасарай" (Турция) — "Ливерпуль" (Англия). В первой игре стамбульский клуб дома победил со счетом 1:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.