Челси - ПСЖ: ставки букмекеров на финал Клубного чемпионата мира-2025

"Челси" / © Associated Press

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В воскресенье, 13 июля, английский "Челси" и французский ПСЖ встретятся в финальном матче Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

Поединок состоится на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Челси" пробился в плей-офф со второй позиции квартета D. На групповом этапе лондонцы победили американский "Лос-Анджелес" (2:0), потерпели поражение от бразильского "Фламенго" (1:3) и разгромили тунисский "Эсперанс" (3:0).

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В 1/8 финала "синие" разбили португальскую "Бенфику" (4:1 по итогам экстра-таймов), в четвертьфинале одолели бразильский "Палмейрас" (2:1), а в полуфинале обыграли бразильский "Флуминенсе" (2:0).

ПСЖ вышел в плей-офф с первого места квартета B. На групповом этапе парижане разбили испанский "Атлетико" Мадрид (4:0), уступили бразильскому "Ботафого" (0:1) и обыграли американский "Сиэтл Саундерз" (2:0).

В 1/8 финала подопечные Луиса Энрике разгромили американский "Интер" Майами (4:0), в четвертьфинале победили немецкую "Баварию" (2:0), а в полуфинале уничтожили испанский "Реал" Мадрид (4:0).

Ставки букмекеров на матч Челси – ПСЖ

Фаворитом финального матча КЧМ-2025 букмекеры считают ПСЖ. На победу подопечных Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1,64. Ничья – 4,25. Выигрыш "Челси" по итогам 90 минут поединка – 5,20.

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Триумф парижан с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти оценен коэффициентом 1,31. Завоевание трофея лондонским клубом – 3,40.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Челси" – ПСЖ.