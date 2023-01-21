"Челси" расписал ничью с "Ливерпулем" в дебютном матче Мудрика в АПЛ: как сыграл украинец

"Ливерпуль" и "Челси" не определили победителя в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Энфилд" закончился со счетом 0:0 .

Этот матч стал дебютным за "пенсионеров" для украинского вингера Михаила Мудрика, перешедшего в лондонский клуб из донецкого "Шахтера".

Наш 22-летний соотечественник начал встречу на скамейке запасных, но на 55-й минуте вышел на замену вместо 18-летнего Льюиса Холла. Мудрик стал девятым в истории украинцем, дебютировавшим в АПЛ.

Выход Мудрика серьезно освежил игру лондонцев. У самого Михаила было несколько опасных моментов, но сначала он не попал в ближний угол после того, как технично накрутил нескольких защитников мерсисайдского клуба, а затем в чужой штрафной не смог остановить передачу от Хакима Зиеша.

Также Мудрик в одном из эпизодов убегал по левому флангу, но ценой желтой карточки украинца сбил хавбек "красных" Джеймс Милнер.

А вот порадовать болельщиков голами ни одна из команд так и не сумела. Отметим, что в дебюте матча арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) отменил гол полузащитника "Челси" Кая Хаверца из-за офсайда.

После ничейного результата "Ливерпуль" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. "Челси" остался на десятой строчке. В активе команды Грэма Поттера также 29 баллов, но "синие" сыграли на один матч больше.

В следующем туре "мерсисайдцы" 4 февраля на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", а Мудрик и Ко днем ранее примут в лондонском дерби "Фулхэм".

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