"Челси" разбил ПСЖ и выиграл Клубный чемпионат мира-2025 (видео)

"Челси" / © Associated Press

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Английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.

В финальном матче турнира, который состоялся на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде, лондонцы разгромили французский ПСЖ со счетом 3:0 .

Еще в первом тайме подопечные Энцо Марески отправили в ворота соперника три безответных мяча. На 22-й минуте счет открыл Коул Палмер.

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На 30-й минуте Палмер оформил дубль, удвоив преимущество "синих". А на 43-й минуте голом отличился Жоао Педро, которому ассистировал Палмер.

Во втором тайме подопечные Луиса Энрике пытались изменить ход встречи, но не смогли забить даже один гол.

Отметим, что на 84-й минуте парижане остались в меньшинстве – Жоао Невеш получил прямую красную карточку за то, что в центре поля потянул за волосы Марка Кукурелью.

К слову, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

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Обзор матча "Челси" – ПСЖ

Будет добавлен в скором времени.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.

Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.