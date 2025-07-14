- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 1 мин
"Челси" разбил ПСЖ и выиграл Клубный чемпионат мира-2025 (видео)
Лондонцы триумфовали в дебютном розыгрыше обновленного Клубного чемпионата мира по футболу.
Английский "Челси" стал победителем Клубного чемпионата мира-2025 по футболу.
В финальном матче турнира, который состоялся на арене "Мидоулендс Стэдиум" в Ист-Резерфорде, лондонцы разгромили французский ПСЖ со счетом 3:0.
Еще в первом тайме подопечные Энцо Марески отправили в ворота соперника три безответных мяча. На 22-й минуте счет открыл Коул Палмер.
На 30-й минуте Палмер оформил дубль, удвоив преимущество "синих". А на 43-й минуте голом отличился Жоао Педро, которому ассистировал Палмер.
Во втором тайме подопечные Луиса Энрике пытались изменить ход встречи, но не смогли забить даже один гол.
Отметим, что на 84-й минуте парижане остались в меньшинстве – Жоао Невеш получил прямую красную карточку за то, что в центре поля потянул за волосы Марка Кукурелью.
К слову, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик продолжает быть отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Обзор матча "Челси" – ПСЖ
Будет добавлен в скором времени.
Напомним, на нашем сайте можно посмотреть результаты всех поединков Клубного чемпионата мира-2025.
Также сообщалось, что ФИФА объявила рекордные призовые для участников Клубного чемпионата мира-2025.