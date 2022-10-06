"Челси" разгромил "Милан" и выиграл первый матч в Лиге чемпионов, "Зальцбург" неожиданно возглавил группу

В среду, 5 октября, состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Челси" с "Миланом" и "Зальцбургом" с загребским "Динамо".

Лондонский "Челси" одолел "Милан" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23. Матч завершился со счетом 3:0 .

Счет матча открыл на 24-й минуте Уэсли Фофана. В начале второго тайма Пьер-Эмерик Обамеянг удвоил преимущество лондонцев, а Рис Джеймс за десять минут довел счет до разгромного.

В другом матче группы Е "Зальцбург" дома обыграл загребское "Динамо" – 1:0 .

Первый тайм завершился без забитых голов, а после перерыва Ноа Окафор реализовал пенальти. В компенсированное время гости забили ответный мяч, но гол был отменен после просмотра VAR.

"Зальцбург" имеет 5 очков и лидирует в турнирной таблице группы Е. "Челси" и "Милан" имеют по 4 очка и находятся на второй и третьей позиции. "Динамо" Загреб с одной победой – четвертое.

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