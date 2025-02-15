"Челси" разгромно проиграл "Брайтону" в матче-открытии 25-го тура АПЛ (видео)

"Челси" на выезде потерпел разгромное поражение от "Брайтона" в стартовом матче 25-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Амекс" в городе Брайтон-энд-Хоув завершился со счетом 3:0 .

В первом тайме хозяева дважды поразили ворота "пенсионеров": на 27-й минуте счет открыл Каору Митома, а на 38-й Янкуба Минте укрепил преимущество "чаек".

Во втором тайме Минте на 63-й минуте забил снова, оформив дубль. Подопечные Энцо Марески забить хоть один гол и избежать разгрома не сумели.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг, продолжает быть временно отстранен от футбола. В пробе "А" 24-летнего украинца обнаружили запрещенное вещество, результаты открытия пробы "B" пока неизвестны.

Обзор матча "Брайтон" – "Челси"

После этого поражения "Челси" (43 очка) остается на четвертом месте в таблице АПЛ, но рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов после того, как 15 февраля в очном матче сойдутся "Манчестер Сити" и "Ньюкасл", который сейчас имеют по 41 баллу. "Брайтон" (37 пунктов) поднялся на восьмую позицию.

В следующем туре "Челси" на выезде сразится с "Астон Виллой", а "Брайтон" приедет в гости к "Саутгемптону". Оба поединка состоятся 22 февраля.

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