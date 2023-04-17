Челси – Реал: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Мудрик и Ко попытаются нивелировать свое поражение в первом поединке с "Королевским клубом".

Во вторник, 18 апреля, "Челси" примет мадридский "Реал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между "сливочными" и "синими" состоялся неделю назад на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В нем "Реал" победил "Челси" со счетом 2:0 .

Отметим, что в составе обоих клубов есть украинцы. Цвета "сливочных" защищает голкипер Андрей Лунин, а за "синих" выступает вингер Михаил Мудрик.

Победитель пары Реал" – "Челси" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария". В первом матче коллектив Хосепа Гвардиолы на собственном поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0. Ответная игра состоится в среду, 19 апреля .

Где смотреть матч Челси – Реал

На территории Украины ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов между "Челси" и "Реалом" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн трансляция игры с видео всех голов и лучших моментов будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Реал

В предстоящем поединке букмекеры несколько выше оценивают шансы на победу мадридцев – 2,49. Ничья – 3,55. Выигрыш лондонцев – 2,91.

Абсолютным фаворитом двухматчевого противостояния, учитывая успех в первой игре, также является "Королевский клуб". Выход "Реала" в полуфинал турнира оценивается коэффициентом 1,07. Итоговый триумф "пенсионеров" станет громкой сенсацией – 9,60.

Перед ответным матчем против мадридцев "Челси" в чемпионате Англии на собственном поле уступил "Брайтону" (1:2). Команда Фрэнка Лэмпарда занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Брайтону" (1:2). Команда Фрэнка Лэмпарда занимает лишь 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Реал" в последнем матче на выезде обыграл "Кадис" (0:2) в Примере. Подопечные Карло Анчелотти идут на второй позиции в чемпионате Испании, отставая на 11 очков от "Барселоны".

Читайте также:

Тренер "Реала" Анчелотти установил рекордное достижение в Лиге чемпионов

"Милан" одолел "Наполи" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)

"Интер" в Португалии обыграл "Бенфику" и приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов (видео)