Челси – Реал: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж второго четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между "синими" и "сливочными".

Во вторник, 18 апреля, лодонский "Челси" и мадридский "Реал" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Поединок состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первый матч между "сливочными" и "синими" состоялся неделю назад на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. В нем "Реал" победил "Челси" со счетом 2:0 .

Отметим, что в составе обоих клубов есть украинцы. Цвета "сливочных" защищает голкипер Андрей Лунин, а за "синих" выступает вингер Михаил Мудрик.

Победитель пары Реал" – "Челси" в полуфинале ЛЧ встретится с триумфатором дуэли "Манчестер Сити" – "Бавария". В первом матче коллектив Хосепа Гвардиолы на собственном поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0. Ответная игра состоится в среду, 19 апреля .

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция ответного поединка между "Челси" и "Реалом".