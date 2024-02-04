"Челси" с ассистом Мудрика проиграл в 23-м туре АПЛ, Забарный помог "Борнмуту" взять очко (видео)

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Англии с участием украинцев Михаила Мудрика и Ильи Забарного.

В поединках 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" Михаила Мудрика на своем поле потерпел поражение от "Вулверхэмптона" ( 2:4 ), "Борнмут" другого украинца Ильи Забарного дома сыграл вничью против "Ноттингема" ( 1:1 ).

На 19-й минуте встречи "синих" вывел вперед Коул Палмер, но "волки" быстро отыгрались – через три минуты забил Матеус Кунья. А перед перерывом гости повели в счете – на 43-й минуте автогол занес в свой пассив защитник лондонцев Аксель Дисаси.

Во втором таме "Вулверхэмптон" сумел развить свое преимущество – на 63-й минуте Кунья оформил дубль, а на 82-й он же реализовал пенальти, сделав таким образом в матче хет-трик.

Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 72-й минуте, заменив Рахима Стерлинга. На 86-й минуте Михаил отметился голевым ассистом – украинец выполнил подачу с углового, которую замкнул Тьягу Силва.

Добавим, что в этом сезоне в активе украинского вингера три гола и одна результативная передача в 18 матчах в АПЛ.

Несмотря на ассист Мудрика, избежать поражения подопечным Маурисио Почеттино не удалось. "Челси" (31 очко) опустился на 11-е место в АПЛ. "Вулверхэмптон" (32 балла) поднялся на десятую позицию.

В следующем туре "Челси" 12 февраля ждет гостевой поединок против "Кристал Пэлас", а "Вулверхэмптон" 10 февраля примет "Брентфорд" украинца Егора Ярмолюка.

Обзор матча "Челси" – "Вулверхэмптон"

В параллельном матче 23-го тура английского чемпионата "Борнмут" вышел вперед на 5-й минуте усилиями Джастина Клюйверта. Но удержать победный счет "вишни" не сумели – на 45-й минуте Каллум Хадсон-Одои своим голом принес "Ноттингему" ничью.

Завершали матч "вишни" в меньшинстве – на 84-й минуте прямую красную карточку заработал датский полузащитник Филипп Биллинг.

Забарный вышел в стартовом составе "Борнмута" и провел на поле весь поединок. Эта игра стала для украинского защитника 22-й в текущем сезоне АПЛ.

После этого матча "Борнмут" (27 очков) занимает 12-е место в таблице АПЛ. "Ноттингем" (21 пункт) располагается на 16-й строчке.

В следующем туре команда Забарного 10 февраля на выезде сыграет против "Фулхэма". В тот же день "Ноттингем" на своем поле встретится с "Ньюкаслом".

Обзор матча "Борнмут" – "Ноттингем"

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