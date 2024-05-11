"Челси" с голом Мудрика оформил камбэк против "Ноттингема" и приблизился к еврокубковой зоне (видео)

Для Михаила этот гол стал пятым в этом сезоне в чемпионате Англии.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика одержал волевую победу над "Ноттингемом" в выездном матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 2:3 .

Лондонцы вышли вперед уже на 8-й минуте встречи. Вышедший в стартовом составе "пенсионеров" Мудрик отозвался на передачу Коула Палмера и низом точно отправил мяч в дальний угол.

Для Михаила этот гол стал пятым в этом сезоне АПЛ. Также в активе украинцы два ассиста. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии он провел 30 матчей.

На 16-й минуте хозяева поля отыгрались усилиями Вилли Боли. Во втором тайме "Ноттингем" забил еще раз – на 75-й минуте отличился Каллум Хадсон-Одои.

Однако команда Маурисио Почеттино совершила камбэк. На 80-й минуте забил Рахим Стерлинг, который на 73-й минуте вышел на замену вместо Мудрика.

А еще через две минуты "синие" снова поразили ворота соперника – Николас Джексон головой замкнул подачу Риса Джеймса и принес своей команде победу.

Обзор матча "Ноттингем" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Челси" (57 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб лишь по дополнительным показателям уступает "Ньюкаслу, который идет шестым, в борьбе за право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций.

"Ноттингем" (29 баллов) располагается на 17-й позиции в АПЛ и фактически гарантировал себе сохранение прописки в элитном дивизионе, поскольку перед заключительным туром имеет гораздо лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, чем "Лутон", который с 26 пунктами находится в зоне вылета, на 18-й строчке.

15 мая команда Мудрика на выезде проведет перенесенный матч 34-го тура АПЛ против "Брайтона", после чего в последнем туре 19 мая примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного. Для "Ноттингема" сезон закончится 19 мая гостевым поединком с "Бернли", который уже потерял шансы остаться в элите.

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