"Челси" с Мудриком испортили возвращение Лэмпарду, "Борнмут" без Забарного покинул зону вылета АПЛ

"Пенсионеры" проиграли в дебютном матче Фрэнка Лэмпарда после назначения временным тренером.

В матчах 30-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде уступил "Вулверхэмптону" ( 1:0 ), а "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного в гостях обыграл "Лестер" ( 0:1 ).

Единственный гол в ворота лондонского клуба "волки" забили в первом тайме – на 31-й минуте отличился Матеус Нунес.

Мудрик начал игру в запасе, но вышел на поле 68-й минуте вместо Рахим Стерлинг. Помочь "синим" спастись от поражения украинец не сумел.

Добавим, что это был первый матч "Челси" под руководством временного тренера Фрэнка Лэмпарда. Ранее он уже возглавлял "пенсионеров" с 2019 по 2021 год.

Обзор матча

"Челси" (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Вулверхэмптон" (31 балл) поднялся на 12-ю позицию.

В следующем туре "синие" 15 апреля примут "Брайтон", а "волки" в тот же день дома будут противостоять "Брентфорду".

В параллельном поединке "Борнмут" благодаря голу Филиппа Биллинга на 40-й минуте осилил другого претендента на вылет из АПЛ – "Лестер".

Забарный, который посреди недели дебютировал в АПЛ, провел весь матч на скамейке для запасных.

Благодаря этой победе "Борнмут" (30 очков) поднялся из зоны вылета на 15-е место. "Лестер" (25 баллов) занимает предпоследнюю, 19-ю, строчку.

В следующем туре "вишни" 15 апреля в гостях сыграют против "Тоттенхэма", в тот же день "лисы" на выезде сразятся с действующим чемпионом – "Манчестер Сити".

Читайте также:

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Эвертон" с Миколенко и поднялся на третье место в АПЛ (видео)

Бундеслига: "Бавария" отомстила "Фрайбургу" и сохранила лидерство, "Боруссия" Д не отпускает мюнхенцев

"Шахтер" вырвал победу над "Металлистом" и закрепился на первом месте в УПЛ (видео)