"Челси" с Мудриком избежал поражения от "Манчестер Юнайтед" в напряженном матче АПЛ (видео)

Лондонцы сравняли счет после того, как украинец вышел на замену во втором тайме.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграли вничью в центральном матче 10 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. Во второй половине противостояния "красные дьяволы" сумели открыть счет – на 70-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

Сразу после пропущенного своей командой мяча главный тренер "синих" Энцо Мареска выпустил на поле Мудрика, который заменил Нони Мадуэке.

На 74-й минуте лондонцы сравняли счет – Мойзес Кайседо забил дальним ударом и спас для "пенсионеров" ничью. Отметим, что в моменте с голом эквадорца Михаил сориентировался и удачно пропустил между ног мяч, который полетел в ворота.

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поединка "Челси" (18 очков) вышел на четвертое место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (12 баллов) поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 10 ноября примет "Арсенал" украинца Александра Зинченко, а "манкунианцы" в тот же день дома сразятся с "Лестером".

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