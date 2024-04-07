"Челси" с Мудриком на последних минутах упустил победу над худшей командой АПЛ (видео)

Михаил вышел на замену в конце поединка.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Бремолл Лэйн" в Шеффилде завершился со счетом 2:2 .

"Синие" вышли вперед на 11-й минуте встречи – отличился Тьягу Силва. Голевую передачу отдал Конор Галлахер.

На 32-й минуте хозяевам удалось сравнять счет – гол забил Джейден Богл.

После перерыва подопечные Маурисио Почеттино снова повели в счете – Нони Мадуэке на 66-й минуте отправил мяч в ворота, воспользовавшись пасом от Коула Палмера.

Однако удержать победу "пенсионеры" не сумели. В компенсированное время Оливер Макберни спас "Шеффилд Юнайтед" от поражения.

Мудрик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 82-й минуте, заменив Мадуэке.

Обзор матча "Шеффилд Юнайтед" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Челси" (44 очка) занимает девятое место в АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" замыкает турнирную таблицу, имея 16 баллов в своем активе.

В следующем туре "Челси" 15 апреля примет "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко, а "Шеффилд Юнайтед" 13 апреля на выезде сыграет против "Брентфорда" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

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