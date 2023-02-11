"Челси" с Мудриком не осилил "Вест Хэм" в АПЛ – офсайд забрал у украинца голевой ассист

"Челси" на выезде расписал ничью с "Вест Хэмом" в стартовом матче 23-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Лондонское дерби завершилось со счетом 1:1 .

"Синие" вышли вперед на 16-й минуте, когда Жоау Феликс забил дебютный мяч за "Челси" после передачи Энцо Фернандеса.

Однако удержать победу подопечные Грэма Поттера не сумели. На 28-й минуте "молотобойцы" отыгрались благодаря голу Эмерсона.

Украинский вингер "пенсионеров" Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте.

В первом тайме украинец мог оформить голевой ассист. На 21-й минуте он отдал красивую разрезную передачу на Кая Хаверца, однако гол был отменен из-за офсайда у немецкого форварда.

"Челси" (31 балл) не смог выиграть третий матч подряд в АПЛ и остается на девятой строчке. "Вест Хэм" (20 очков) занимает 15-е место.

В следующем туре "синие" 18 февраля примут "Саутгемптон", на следующий день "молотобойцы" сыграют на выезде против "Тоттенхэма".

Напомним, на следующей неделе стартует стадия плей-офф Лиги чемпионов. "Челси" 15 февраля в Германии проведет первый матч 1/8 финала против дортмундской "Боруссии".

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