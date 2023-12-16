"Челси" с Мудриком обыграл аутсайдера АПЛ, "Манчестер Сити" драматично потерял очки (видео)

Состоялись еще два поединка 17-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. На старте второй половины игры "пенсионеры" вышли вперед – на 54-й минуте Коул Палмер отличился после прострела Рахима Стерлинга.

На 61-й минуте команда Маурисио Почеттино удвоила свое преимущество – Николас Джексон забил в пустые ворота, воспользовавшись пасом Палмера.

Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и провел на поле 69 минут, после чего украинца заменил Энцо Фернандес.

Обзор матча "Челси" – "Шеффилд Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Челси" (22 очка) поднялся на десятое место в АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" с 8 баллами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре команда Мудрика 24 декабря на выезде сыграет против "Вулверхэмптона", а "Шеффилд Юнайтед" 22 декабря приедет в гости к "Астон Вилле".

В параллельном матче 17-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на домашней арене сыграл вничью с "Кристал Пэлас" – 2:2 .

На 24-й минуте команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед усилиями Джека Грилиша. На 54-й минуте преимущество "горожан" укрепил Рико Льюис.

Однако на 76-й минуте Жан-Филипп Матета сократил отставание в счете, а на 90+5-й минуте Микаэль Олисе реализовал пенальти и вырвал для "орлов" ничью.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас"

Будет добавлен в скором времени.

"Манчестер Сити" (34 пункта) остался на четвертой позиции в АПЛ. "Кристал Пэлас" (17 очков) идет на 15-м месте.

В следующем матче чемпионата Англии подопечные Гвардиолы после своего выступления на Клубном чемпионате мира 27 декабря на выезде сыграют с "Эвертоном" украинца Виталия Миколенко. "Кристал Пэлас" 21 декабря примет "Брайтон".

Читайте также:

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 17-го тура АПЛ

"Дженоа" с Малиновским сенсационно поставила подножку "Ювентусу" в борьбе за чемпионство (видео)

Ла Лига: расписание и результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица