"Челси" с Мудриком обыграл "Ньюкасл" и запрыгнул в топ-4 АПЛ (видео)

Украинец вышел на поле во втором тайме.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика одержал победу над "Ньюкаслом" в домашнем матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 2:1 .

Хозяева могли открывать счет уже на 5-й минуте встречи, но гол Коула Палмера после просмотра видеоповтора (VAR) был отменен из-за офсайда.

На 18-й минуте лондонцы все же вышли вперед – Николас Джексон забил после передачи Педру Нету.

На 32-й минуте "сороки" отыгрались – Александер Исак превратил в гол ассист Льюиса Холла.

Сразу после перерыва "синие" снова повели в счете – Палмер нанес точный удар, воспользовавшись пасом от Ромео Лавии. Именно этот гол принес подопечным Энцо Марески победу.

Отметим, что Мудрик начал матч на скамейке для запасных и вышел на поле на 67-й минуте, заменив Нони Мадуэке.

На 82-й минуте украинец имел прекрасную возможность отличиться, но голкипер гостей Ник Поуп отразил его удар по центру ворот.

Обзор матча "Челси" – "Ньюкасл"

Благодаря этой победе "Челси" (17 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Ньюкасл" (12 баллов) размещается на 12-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика 3 ноября на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед", а подопечные Эдди Хау днем ранее примут "Арсенал" украинца Александра Зинченко.

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