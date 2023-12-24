"Челси" с Мудриком потерпел фиаско в 18-м туре АПЛ – Стерлинг упустил сумасшедший момент (видео)

Михаил вышел на замену во втором тайме, но не помог команде спастись от поражения.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде уступил "Вулверхэмптону" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Молинью" завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм встречи прошел без голов. Подопечные Маурисио Почеттино больше атаковали, но не сумели реализовать свои моменты.

Лучший шанс у "синих" был на 32-й минуте – Рахим Стерлинг отобрал мяч у защитника "волков" и вышел на свидание с вратарем соперника. Англичанин мог отдавать на пустые ворота Николасу Джексону или Коулу Палмеру, но вместо этого неудачно пробил в голкипера.

В начале второго тайма команда Гэри О'Нила наказала лондонцев за такое расточительство. На 51-й минуте Марио Лемина головой замкнул подачу Пабло Сарабии с углового.

Футболисты "Челси" пытались отыграться, но в компенсированное время пропустили во второй раз – на 90+3-й минуте защитник "синих" Бенуа Бадьяшиль прервал прострел "волков", а Мэтт Доэрти отправил мяч в ворота.

На 90+6-й минуте гости сократили отставание в счете – Кристофер Нкунку головой пробил в угол после навеса Стерлинга с правого фланга. Однако на большее "синих" уже не хватило.

Отметим, что Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 59-й минуте, заменив Армандо Брою. Помочь своей команде хотя бы избежать поражения украинцу не удалось.

Обзор матча "Вулверхэмптон" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Челси" (22 очка) занимает десятое место в АПЛ. "Вулверхэмптон" (22 балла) поднялся на 11-ю позицию.

В следующем туре команда Мудрика 27 декабря примет "Кристал Пэлас", а "волки" в тот же день на выезде сыграют против "Брентфорда" украинца Егора Ярмолюка.

Читайте также:

"Арсенал" с Зинченко сыграл вничью с "Ливерпулем" и сохранил лидерство в АПЛ (видео)

"Борнмут" с Забарным в результативном матче вырвал победу над "Ноттингемом" в АПЛ (видео)

"Тоттенхэм" нанес поражение "Эвертону" с Миколенко и ворвался в топ-4 АПЛ (видео)