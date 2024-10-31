"Челси" с Мудриком проиграл "Ньюкаслу" и вылетел из Кубка английской лиги (видео)

Украинец провел на поле весь поединок.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде уступил "Ньюкаслу" в 1/8 финала Кубка английской лиги. Матч на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле завершился со счетом 2:0 .

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма – на 23-й минуте отличился Александер Исак. Через три минуты "сороки" удвоили свое преимущество благодаря автоголу Акселя Дисаси.

Команда Энцо Марески пыталась отыграться, но хотя бы сократить отставание в счете лондонцам не удалось.

Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и провел на поле весь поединок.

Обзор матча "Ньюкасл" – "Челси"

В четвертьфинале турнира "Ньюкасл" сыграет против "Брентфорда" украинского полузащитника Егора Ярмолюка.

Свой следующий матч "Ньюкасл" проведет 2 ноября дома против "Арсенала" в АПЛ, а "Челси" 3 ноября на выезде будет противостоять "Манчестер Юнайтед".

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