"Челси" с Мудриком разбил соперника в АПЛ, "Манчестер Юнайтед" закамбэчил в компенсированное время (видео)

Михаил вышел на замену в победном матче "синих" против "Бернли".

В матчах 8-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде разгромил "Бернли" ( 1:4 ), а "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Брентфорд" ( 2:1 ).

Поединок начался неудачно для "синих" – на 15-й минуте Уилсон Одобер вывел "Бернли" вперед.

Однако затем лондонцы ответили своими четырьмя голами. На 42-й минуте автоголом отличился защитник хозяев Амин Аль-Дахиль. А во втором тайме за "пенсионеров" забивали Коул Палмер (с пенальти, 50-я минута), Рахим Стерлин (65-я минута) и Николас Джексон (75-я минута).

Мудрик, который в предыдущем матче против "Фулхэма" забил свой дебютный гол за "синих" и получил повреждение, начал игру с "Бернли" на скамейке для запасных, но вышел на поле на 83-й минуте, заменив Рахима Стерлинга.

Обзор матча

Одержав вторую победу подряд в АПЛ, команда Маурисио Почеттино с 11 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице. "Бернли" (4 балла) находится в зоне вылета на 18-й позиции.

В следующем туре 21 октября "Челси" сыграет с "Арсеналом" украинца Александра Зинченко, а "Бернли" встретится с "Брентфордом" еще одного нашего соотечественника Егора Ярмолюка.

В параллельном матче "Манчестер Юнайтед" вплоть до компенсированного времени уступал "Брентфорду" – на 26-й минуте "пчелы" открыли счет усилиями Матиаса Йенсена.

Однако команда Эрика тен Хага смогла совершить потрясающий камбек – дубль Скотта Мактоминея, который забил на 90+3-й и 90+7-й минутах, принес "красным дьяволам" победу.

Ярмолюк провел весь поединок на скамейке для запасных "Брентфорда".

Обзор матча

"Манчестер Юнайтед" (12 очков) занимает девятое место в АПЛ. "Брентфорд" (7 пунктов) располагается на 14-й строчке.

В следующем туре МЮ 21 октября сыграет с "Шеффилд Юнайтед", а "Брентфорд" будет принимать "Бернли".

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