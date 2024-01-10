"Челси" с Мудриком сенсационно проиграл первый матч полуфинала Кубка английской лиги (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика уступил "Мидлсбро" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Риверсайд" в Миддлсбро завершился со счетом 1:0 .

На протяжении встречи команда Маурисио Почеттино превзошла соперника во владении мячом – 72% на 28% и по количеству ударов – 17 против 5 (в створ ворот – 5:2). По ожидаемым голам лондонцы также были лучше – 2,46 на 0,80.

Однако победу в этом матче сенсационно одержали хозяева. На 37-й минуте игры Хейден Хекни отличился после передачи Айзея Джонса. Единственного забитого мяча "Мидлсбро" хватило для того, чтобы одолеть "Челси".

Отметим, что Мудрик начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на 63-й минуте, заменив Нони Мадуэке. Помочь своему клубу спастись от поражения 23-летнему украинцу не удалось.

Обзор матча "Мидлсбро" – "Челси"

Согласно регламенту, полуфинал Кубка английской лиги состоит из двух матчей. Ответный поединок между "Челси" и "Мидлсбро" состоится 23 января на арене "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Другую путевку в финал Кубка английской лиги разыграют между собой "Ливерпуль" и "Фулхэм". Первый матч между "мерсисайдцами" и "дачниками" запланирован на 10 января, ответный поединок – 24 января.

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