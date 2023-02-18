"Челси" с Мудриком "сгорел" худшей команде АПЛ, победа Миколенко, неудача "Манчестер Сити"

В рамках 24-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" уступил "Саутгемптону" (0:1), "Эвертон" обыграл "Лидс" (1:0), а "Манчестер Сити" сыграл вничью с Ноттингемом" (1:1).

Победу "святым" на "Стэмфорд Бридж" принес Джеймс Уорд-Праус, отличившийся в компенсированное к первому тайму время.

Украинский вингер Михаил Мудрик начал матч на скамейке для запасных, но вышел на поле на 64-й минуте. Спасти свою команду от поражения украинцу не удалось.

"Челси" (31 очко) занимает десятое место в АПЛ. "Саутгемптон" с 18 баллами замыкает турнирную таблицу.

В параллельном поединке "Эвертон" дома минимально победил "Лидс" благодаря голу Шеймуса Коулмэна на 64-й минуте.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл полный матч.

"Эвертон" (21 очко) покинул зону вылета, поднявшись на 16-ю позицию. "Лидс" (19 пунктов) идет на предпоследней, 19-й строчке.

В свою очередь, "Манчестер Сити" потерял очки в игре с "Ноттингемом". На 41-й минуте "горожан" вывел вперед Бернарду Силву, но гол Криса Вуда на 84-й минуте позволил "лесникам" избежать поражения.

"Манчестер Сити" (52 очка) остался на втором месте в АПЛ – команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидера чемпионата – "Арсенала" украинца Александра Зинченко – на два балла. Кроме того, "канониры" имеют одну игру в запасе. "Ноттингем" (25 пунктов) располагается на 13-й позиции.

В еще одном матче игрового дня "Борнмут" без травмированного украинского защитника Ильи Забарного в гостях одолел "Вулверхэмптон" – 0:1. Добавим, что украинец еще не дебютировал в составе "вишен".

"Борнмут" (21 балл) поднялся из зоны вылета на 17-е место. "Вулверхэмптон" (23 очка) идет 15-м.

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