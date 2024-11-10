"Челси" с Мудриком спас очко против "Арсенала" без Зинченко в матче АПЛ (видео)

"Челси" и "Арсенал" сыграли ничью в центральном матче 11 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Лондонское дерби на стадионе "Стэмфорд Бридж" завершилось со счетом 1:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. На 32-й минуте "канониров" мог вывести вперед Кай Хаверц, но после просмотра видеоповтора (VAR) взятие ворот отменили из-за офсайда.

На 60-й минуте подопечные Микеля Артеты таки открыли счет в поединке – отличился Габриэль Мартинелли.

Однако удержать победу "пушкарям" не удалось. На 70-й минуте Педру Нету сравнял счет, чем спас "синих" от поражения.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на поле на 68-й минуте, заменив Нони Мадуэке. Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко провел весь матч на скамейке для запасных. Результативными действиями наши соотечественники не отличились.

Обзор матча "Челси" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Челси" и "Арсенал" имеют в своем активе по 19 очков и занимают третье и четвертое места в АПЛ соответственно. Впереди них идут лидер чемпионата "Ливерпуль" (28 баллов) и "Манчестер Сити" (23 пункта), который расположился на второй позиции.

В следующем туре АПЛ, который состоится после международной паузы, подопечные Энцо Марески 23 ноября на выезде сыграют против "Лестера", а "канониры" в тот же день примут "Ноттингем".

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