"Челси" с Мудриком устроил разгром в матче АПЛ с 8 голами, "Борнмут" с Забарным сыграл вничью

Состоялись еще два поединка второго тура чемпионата Англии с участием украинцев.

В матчах 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25 "Челси" Михаила Мудрика на выезде разгромил "Вулверхэмптон" ( 2:6 ), а "Борнмут" Ильи Забарного дома сыграл вничью против "Ньюкасла" ( 1:1 ).

Уже на 2-й минуте встречи "синих" вывел вперед Николас Джексон. На 27-й минуте "волки" отыгрались – отличился Матеус Кунья. На 45-й минуте лондонцы снова повели в счете – забил Коул Палмер. Однако на 45+6-й минуте Йорген Странд Ларсен снова восстановил паритет в игре.

В перерыве главный тренер "Челси" Энцо Мареска сделал одну замену – вместо игравшего с первых минут Мудрика на поле вышел Педру Нету.

Во втором тайме "пенсионеры" не оставили хозяевам никаких шансов. С 49-й по 63-ю минуту хет-трик оформил Нони Мадуэке, все три раза ему ассистировал Палмер.

А на 80-й минуте точку в матче поставил Жоау Фелиш, забив после передачи Педру Нету.

Таким образом, "Челси" набрал первые очки в текущем розыгрыше АПЛ. "Вулверхэмптон" потерпел второе поражение подряд.

В следующем туре АПЛ "Челси" 1 сентября примет "Кристал Пэлас", а "Вулверхэмптон" 31 августа на выезде сыграет против "Ноттингема". Перед этим, 29 августа, команда Мудрика проведет гостевой ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта". Дома лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0.

В параллельном матче Маркус Тавернье вывел "Борнмут" вперед на 37-й минуте. "Ньюкасл" ответил голом Аарона Гордона на 76-й минуте.

Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и провел на поле полный матч.

"Борнмут" во второй раз подряд сыграл вничью на старте нового сезона АПЛ. "Ньюкасл" имеет 4 очка после двух сыгранных поединков.

В третьем туре АПЛ клуб Забарного 31 августа на выезде сыграет против "Эвертона" другого украинского защитника Виталия Миколенко, а "Ньюкасл" 1 сентября примет "Тоттенхэм".

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