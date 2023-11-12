"Челси" с Мудриком вырвал ничью против "Манчестер Сити" в сумасшедшем матче АПЛ с 8 голами (видео)

"Горожане" и "пенсионеры" устроили феерическую "перестрелку", но победителя не определили.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграл вничью с "Манчестер Сити" в центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Увлекательный поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 4:4 .

Команда Хосепа Гвардиолы вышла вперед на 25-й минуте – Эрлинг Холанд реализовал пенальти после того, как против него в штрафной "синих" сфолил Марк Кукурелья.

Через четыре минуты лондонцы отыгрались – ударом головой забил Тьягу Силва. Прошло еще восемь минут и уже "Челси" повел в счете – Рахим Стерлинг на дальней штанге замкнул прострел Риса Джеймса.

Однако прямо перед перерывом действующий чемпион Англии сравнял счет – Мануэль Аканджи расстрелял ворота "пенсионеров" ударом головой.

После перерыва обе команды продолжили феерить. На 47-й минуте Холанд вывел "горожан" вперед, оформив дубль – норвежец вместе с мячом заехал в сетку ворот соперника.

Однако на 67-й минуте подопечные Маурисио Почеттино восстановили паритет в противостоянии – Мудрик разогнал атаку своей команды, Эдерсон отразил перед собой удар Конора Галлахера, а Николас Джексон удачно сыграл на добивании.

На 86-й минуте "горожане" снова вырвались вперед – Родри рикошетом от Тьяго Силвы отправил мяч в ворота хозяев. Но это был еще не конец. В компенсированное время лондонский клуб заработал пенальти, а Коул Палмер выстрелом с 11-метровой отметки установил окончательный счет игры.

Отметим, что Мудрик начал матч против "Манчестер Сити" на скамейке для запасных, но на 64-й минуте появился на поле, заменив Энцо Фернандеса.

Обзор матча "Челси" – "Манчестер Сити"

После этого поединка "Манчестер Сити" (28 очков) продолжает лидировать в АПЛ. "Небесно-голубые" на один балл опережают "Ливерпуль" и "Арсенал". В свою очередь, "Челси" (16 пунктов) занимает десятую позицию.

В следующем туре английского чемпионата команда Гвардиолы 25 ноября будет принимать "Ливерпуль", а Мудрик и Ко в тот же день на выезде сыграют против "Ньюкасла".

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