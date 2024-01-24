"Челси" с Мудриком взял сокрушительный реванш у соперника и вышел в финал Кубка английской лиги (видео)

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика разбил "Мидлсбро" в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Поединок на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершился со счетом 6:1 .

В первой встрече лондонский клуб сенсационно проиграл представителю Чемпионшипа (второго английского дивизиона – прим.) со счетом 0:1, поэтому на домашней арене обязан был исправлять свое положение.

Еще в первом тайме подопечные Маурисио Почеттино забили четыре мяча и таким образом не только восстановили паритет в двухматчевом противостоянии, но и сделали серьезную заявку на выход в финал.

На 15-й минуте автоголом отличился полузащитник гостей Джонатан Хаусон, после чего результативные удары наносили Энцо Фернандес (29-я минута), Аксель Дисаси (36-я минута) и Коул Палмер (42-я минута).

Во втором тайме "синие" продолжили громить соперника. На 77-й минуте Палмер оформил дубль, а четыре минуты спустя Нони Мадуэке забил шестой гол в ворота "Мидлсбро".

Подопечные Майкла Каррика сумели ответить лишь голом престижа, автором которого на 88-й минуте стал Морган Роджерс.

Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и провел на поле первый тайм, после которого украинца заменил Мадуэке. На 12-й минуте матча Михаил заработал желтую карточку.

Обзор матча "Челси" – "Мидлсбро"

Таким образом, по сумме двух поединков "пенсионеры" разбили "Боро" со счетом 6:2 и вышли в финал Кубка английской лиги, где сыграют с победителем пары "Фулхэм" – "Ливерпуль".

Своего соперника в финале турнира Мудрик и Ко узнают 24 января, когда состоится ответный матч между "дачниками" и "мерсисайдцами". В первой игре "Ливерпуль" дома за три минуты совершил камбэк и победил со счетом 2:1 .

Читайте также:

"База разбита вдребезги": киевский футбольный клуб показал ужасные последствия ракетного удара РФ (видео)

АПЛ: результаты матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, турнирная таблица

Умер лучший бомбардир в истории сборной Италии по футболу