"Челси" с жуткой травмой Мудрика обыграл "Брайтон" и ворвался в зону еврокубков (видео)

Михаила заменили в первом тайме из-за подозрения на сотрясение мозга.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде победил "Брайтон" в перенесенном матче 34-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:2 .

На 34-й минуте лондонцев вывел вперед Коул Палмер. Участие в этой голевой атаке принял и Мудрик, который вышел на поединок в стартовом составе "пенсионеров". Он перевел мяч из центра поля на свободный левый фланг.

К сожалению, в конце первого тайма Михаил был вынужден покинуть поле из-за жуткой травмы. Украинец головой жестко врезался в плечо защитнику "чаек" Тарику Лемпти. На поле появились врачи, оказавшие Мудрику первую помощь, после чего его из-за подозрения на сотрясение мозга сразу заменил Кристофер Нкунку.

Именно Нкунку и стал автором второго мяча "Челси" на 64-й минуте. На 88-й минуте подопечные Маурисио Почеттино остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Рис Джеймс.

Команда экс-тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби в компенсированное время сократила отставание в счете – на 90+7-й минуте отличился Дэнни Велбек, но спастись от поражения не смогла.

Обзор матча "Брайтон" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

Одержав четвертую победу подряд в АПЛ, "Челси" (60 очков) перед заключительным туром вышел на шестое место, позволяющее в следующем сезоне выступить в Лиге конференций. "Брайтон" (48 баллов) остался на десятой позиции.

В последнем туре чемпионата Англии 19 мая команда Мудрика примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, а "чайки" на своем поле встретятся с "Манчестер Юнайтед".

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