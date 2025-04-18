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"Челси" сенсационно проиграл польскому клубу, но вышел в полуфинал Лиги конференций (видео)
Разгромная победа в первом поединке позволила лондонцам пробиться в следующую стадию турнира.
Лондонский "Челси" дома сенсационно уступил варшавской "Легии" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 1:2.
Польская команда открыла счет на 10-й минуте – пенальти реализовал Томаш Пекгарт.
На 33-й минуте "синие" отыгрались – отличился Марк Кукурелья. На 42-й минуте Кукурелья мог оформить дубль, но гол был отменен из-за офсайда.
Во втором тайме "Легия" неожиданно вырвала победу - на 53-й минуте точный удар нанес Стив Капюади.
Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.
Обзор матча "Челси" – "Легия"
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что первый матч завершился победой "Челси" со счетом 3:0. Итак, по сумме двух поединков (4:2) в полуфинал турнира вышел английский клуб.
В 1/2 финала команда Энцо Марески сразится с победителем пары "Юргорден" (Швеция) – "Рапид" (Австрия)
В другом полуфинале Лиги конференций сыграют испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина".
Матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 1 и 8 мая.
Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).