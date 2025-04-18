"Челси" сенсационно проиграл польскому клубу, но вышел в полуфинал Лиги конференций (видео)

"Челси" – "Легия" / © Associated Press

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Лондонский "Челси" дома сенсационно уступил варшавской "Легии" в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 1:2 .

Польская команда открыла счет на 10-й минуте – пенальти реализовал Томаш Пекгарт.

На 33-й минуте "синие" отыгрались – отличился Марк Кукурелья. На 42-й минуте Кукурелья мог оформить дубль, но гол был отменен из-за офсайда.

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Во втором тайме "Легия" неожиданно вырвала победу - на 53-й минуте точный удар нанес Стив Капюади.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Челси" – "Легия"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что первый матч завершился победой "Челси" со счетом 3:0. Итак, по сумме двух поединков (4:2) в полуфинал турнира вышел английский клуб.

В 1/2 финала команда Энцо Марески сразится с победителем пары "Юргорден" (Швеция) – "Рапид" (Австрия)

В другом полуфинале Лиги конференций сыграют испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина".

Матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 1 и 8 мая.

Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).